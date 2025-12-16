Parlamento Studentesco Territoriale | l' insediamento al Real Sito di Carditello

Il Parlamento Studentesco Territoriale del progetto “A piccoli passi” si è ufficialmente insediato al Real Sito di Carditello, coinvolgendo rappresentanze di 15 comuni casertani. L’evento ha visto anche la consegna della “Luce della pace” da parte degli scout del MASCI, simbolo di speranza e collaborazione tra i giovani delle comunità locali.

