MiC sicurezza sismica | finanziato il Real Sito di Carditello

Il Real Sito di Carditello riceve un finanziamento dedicato alla sicurezza sismica, testimonianza dell’impegno nazionale nella tutela e valorizzazione dei beni culturali. Questa iniziativa mira a garantire la protezione e la conservazione della storica residenza, rafforzando le sue strutture contro i rischi sismici. Un passo importante per preservare il patrimonio storico e favorire un approccio sostenibile alla tutela dei luoghi di interesse culturale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Real Sito di Carditello sempre più al centro delle politiche nazionali di tutela e valorizzazione dei luoghi della cultura. Avviata l’attuazione del Grande progetto “Carditello” – con il finanziamento di un importo complessivo pari a 12.458.491,86 euro – per il restauro, consolidamento, recupero paesaggistico e ambientale per la valorizzazione della Delizia Reale, nell’ambito del programma del Ministero della Cultura sulla sicurezza sismica. Il Ministero della Cultura ha avviato un ampio programma di interventi per la prevenzione e la messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura, affiancato da azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, nell’ambito del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, Azione 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

