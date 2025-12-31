Terracina saluta in piazza Mazzini l’ultimo giorno dell’anno e festeggia il 2026 nel Teatro Romano

Terracina conclude il 2025 con una tradizione consolidata: il 31 dicembre la città si riunisce in piazza Mazzini per salutare l’anno appena trascorso. Il primo gennaio, invece, il concerto di Capodanno si svolge nel suggestivo Teatro Romano, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’occasione di condivisione e riflessione nel rispetto della storia e delle tradizioni locali.

Terracina, 31 dicembre 2025 – Terracina torna in piazza per festeggiare l’ultimo giorno del 2025, e prosegue quella che ormai è una tradizione, il concerto i l primo giorno dell’anno nuovo nella straordinaria cornice del Teatro Romano. Quest’anno, infatti, per il 31 dicembre è in programma a partire dalle 23 una festa di musica e colori in Piazza Mazzini, che sarà chiusa al traffico e si trasformerà in una grande pista dove tutti potranno ballare e cantare per salutare insieme il nuovo anno con il “Millennium Party – guarda canta balla”. Sul grande palco allestito in piazza ci saranno i Colorplay, la Tribute Band dei Coldplay, con un grande spettacolo di effetti speciali e giochi di luce. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

