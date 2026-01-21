Carnevale di Viareggio scatta il divieto di contenitori di vetro e bombolette spray

A partire dal 21 gennaio 2026, il Carnevale di Viareggio vieta l’uso di contenitori di vetro e metallo, bombolette spray, coriandoli non preconfezionati e materiali infiammabili nelle aree della manifestazione. La misura mira a garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori, riducendo i rischi legati all’uso di sostanze pericolose e oggetti potenzialmente dannosi durante i festeggiamenti.

Viareggio, 21 gennaio 2026 – Niente bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo, bombolette spray, coriandoli non preconfezionati, materiali esplosivi o infiammabili nelle strade del carnevale di Viareggio. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune in occasione dei festeggiamenti previsti in città. Per i venditori l'accesso all'interno del circuito dove sfileranno i carri sarà dalle 7.45 e l'uscita dei veicoli entro le 10.30 ma nei giorni in cui ci saranno le sfilate potranno rimanere solo i mezzi autorizzati. L'utilizzo di bottiglie in vetro sarà consentito solo all'interno delle attività, non all'esterno.

