Capodanno in piazzale Alpini | il Comune vieta articoli pirotecnici spray e contenitori in vetro
Bergamo. In occasione dei festeggiamenti di Capodanno in piazzale Alpini, il Comune di Bergamo ha adottato una specifica ordinanza volta a garantire la sicurezza dei partecipanti e la tutela dell’ordine pubblico. Considerata la prevista ampia partecipazione e la necessità di prevenire situazioni di rischio per l’incolumità collettiva, il provvedimento introduce, dalle ore 18 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 6 dell’1° gennaio 2026, il divieto di vendita, anche per asporto, e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonché di spray irritanti e articoli pirotecnici all’interno dell’area dell’evento e delle vie limitrofe. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
