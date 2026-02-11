Carlo Conti parla per la prima volta dopo la polemica su Andrea Pucci

Carlo Conti rompe il silenzio per la prima volta dopo la polemica su Andrea Pucci. In un'intervista, il conduttore si è espresso senza troppi giri di parole, chiarendo la sua posizione e commentando le ultime tensioni nate sui social. La sua voce si fa sentire dopo giorni di silenzio e speculazioni.

Dopo il caso Andrea Pucci scelto come co-conduttore per Sanremo, ma poi ritirato, Carlo Conti commenta la vicenda e ne parla per la prima volta a La Pennicanza. Il 6 febbraio Carlo Conti ha annunciato tra i conduttori del Festival di Sanremo la presenza di Andrea Pucci, che ha sollevato una polemica tale sui social e non solo che il prescelto co-conduttore ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare all’incarico. Il direttore artistico per la prima volta ne ha parlato a La Pennicanza. Carlo Conti riguardo ad Andrea Pucci ha dichiarato: “Non pensavamo di creare un affare di Stato. La mia scelta era per un artista che riempie i teatri. 🔗 Leggi su Novella2000.it

carlo conti parla per la prima volta dopo la polemica su andrea pucci

