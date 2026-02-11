Carlo Conti parla per la prima volta dopo la polemica su Andrea Pucci
Carlo Conti rompe il silenzio per la prima volta dopo la polemica su Andrea Pucci. In un'intervista, il conduttore si è espresso senza troppi giri di parole, chiarendo la sua posizione e commentando le ultime tensioni nate sui social. La sua voce si fa sentire dopo giorni di silenzio e speculazioni.
Dopo il caso Andrea Pucci scelto come co-conduttore per Sanremo, ma poi ritirato, Carlo Conti commenta la vicenda e ne parla per la prima volta a La Pennicanza. Il 6 febbraio Carlo Conti ha annunciato tra i conduttori del Festival di Sanremo la presenza di Andrea Pucci, che ha sollevato una polemica tale sui social e non solo che il prescelto co-conduttore ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare all’incarico. Il direttore artistico per la prima volta ne ha parlato a La Pennicanza. Carlo Conti riguardo ad Andrea Pucci ha dichiarato: “Non pensavamo di creare un affare di Stato. La mia scelta era per un artista che riempie i teatri. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Approfondimenti su Carlo Conti
Andrea Pucci a Sanremo è una scelta non da Carlo Conti: la polemica politica è dietro l’angolo
Andrea Pucci sale sul palco di Sanremo e subito fa parlare di sé.
Sanremo 2026, Andrea Pucci pubblica una foto completamente nudo su Instagram dopo l'annuncio di Carlo Conti
Dopo l’annuncio di Carlo Conti come conduttore di Sanremo 2026, Andrea Pucci ha fatto parlare di sé su Instagram.
Ultime notizie su Carlo Conti
Argomenti discussi: Carlo Conti e la paternità all'età di 52 anni: Era il momento giusto per me; Carlo Conti a Verissimo parla del figlio e si commuove, il racconto della sua vita dal babbo a Sanremo; Carlo Conti a Verissimo parla dei genitori e si commuove. Ho vissuto momenti complicati; I Big di Sanremo per la prima volta al Quirinale: l'annuncio di Carlo Conti.
Carlo Conti parla di Andrea Pucci con Fiorello: Ci si può scherzare però mi dispiace per lui, sia professionalmente che umanamente. Non pensavamo di creare un affare di ...Il conduttore di Sanremo commenta con Fiorello il caso Pucci: La sua è stata una scelta autonoma dopo le critiche ricevute ... ilfattoquotidiano.it
Le prime parole di Carlo Conti dopo il caso Andrea PucciDopo il caso Andrea Pucci scelto come co-conduttore per Sanremo, ma poi ritirato, Carlo Conti commenta la vicenda e ne parla per la prima volta a La Pennicanza. Carlo Conti parla del caso Andrea Pucci ... novella2000.it
Carlo Conti rompe il silenzio sulla scelta di Pucci a Sanremo - facebook.com facebook
Carlo Conti: "La rinuncia di Pucci scelta autonoma. L'ho chiamato perché riempie i teatri" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.