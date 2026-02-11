Carlo Conti rompe il silenzio per la prima volta dopo la polemica su Andrea Pucci. In un'intervista, il conduttore si è espresso senza troppi giri di parole, chiarendo la sua posizione e commentando le ultime tensioni nate sui social. La sua voce si fa sentire dopo giorni di silenzio e speculazioni.

Dopo il caso Andrea Pucci scelto come co-conduttore per Sanremo, ma poi ritirato, Carlo Conti commenta la vicenda e ne parla per la prima volta a La Pennicanza. Il 6 febbraio Carlo Conti ha annunciato tra i conduttori del Festival di Sanremo la presenza di Andrea Pucci, che ha sollevato una polemica tale sui social e non solo che il prescelto co-conduttore ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare all’incarico. Il direttore artistico per la prima volta ne ha parlato a La Pennicanza. Carlo Conti riguardo ad Andrea Pucci ha dichiarato: “Non pensavamo di creare un affare di Stato. La mia scelta era per un artista che riempie i teatri. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Carlo Conti parla per la prima volta dopo la polemica su Andrea Pucci

Andrea Pucci sale sul palco di Sanremo e subito fa parlare di sé.

Dopo l'annuncio di Carlo Conti come conduttore di Sanremo 2026, Andrea Pucci ha fatto parlare di sé su Instagram.

