E dopo… Sanremo 2026 la reazione di Carlo Conti a caos e rinuncia di Andrea Pucci

Carlo Conti si è mostrato sorpreso dal caos e dalla rinuncia di Andrea Pucci a pochi giorni dalla partenza del festival. La sua reazione è stata di incredulità, anche perché il caso ha ormai superato i confini dello spettacolo, diventando un vero e proprio scontro tra diverse opinioni politiche. La tensione tra gli addetti ai lavori si fa sentire, e il festival si trova a dover affrontare un episodio che va oltre la semplice gara musicale.

Quello di Andrea Pucci a Sanremo è diventato ormai un caso politico, capace di superare rapidamente i confini dello spettacolo per trasformarsi in terreno di scontro tra opposte letture ideologiche. C'è chi parla apertamente di ipocrisia, chi evoca scenari di censura e chi, al contrario, invita a spostare l'attenzione su temi considerati più urgenti. Intanto il Festival, quello vero, prosegue il suo cammino, mentre il clamore cresce attorno a un'assenza che ha finito per pesare quasi più di una presenza. In mezzo a questo caos, come riportato da Libero Quotidiano, resta Carlo Conti, che della calma ha fatto un marchio di fabbrica.

