Andrea Pucci rinuncia a Sanremo clamoroso | i motivi e la figuraccia di Carlo Conti

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più come co-conduttore a Sanremo, lasciando tutti di sasso. La sua scelta sorprende, soprattutto perché arriva in un momento caldo della preparazione del festival. La Rai si trova ora a fare i conti con le polemiche e le ripercussioni di questa scelta, che mette in discussione il ruolo di Carlo Conti come direttore artistico. La notizia ha subito fatto il giro dei media, alimentando discussioni sul futuro della manifestazione.

Andrea Pucci ha rinunciato alla co-conduzione del Festival di Sanremo, gettando un’ombra sulla kermesse più popolare della televisione italiana e sollevando un’ondata di polemiche che ha travolto la Rai e lo stesso Carlo Conti, direttore artistico della manifestazione. La decisione, giunta nel pomeriggio di domenica 8 febbraio 2026, è stata motivata dallo stesso comico milanese con la ricezione di insulti, minacce ed epiteti rivolti a lui e alla sua famiglia nelle scorse ore. Un passo indietro inatteso, che arriva a pochi giorni dalla data di partenza del Festival, prevista per il 24 febbraio, e che ha costretto la Rai a una repentina revisione dei piani per la serata del 26 febbraio, quella in cui Pucci avrebbe dovuto affiancare Conti sul palco del Teatro Ariston.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026.

Questa mattina, il festival di Sanremo è già sotto i riflettori.

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche: Gli insulti sono inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereIl comico rinuncia alla co-conduzione del Festival dopo le polemiche: Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo, Andrea Pucci rinuncia al Festival: Il termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessunoGli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed ... ilsecoloxix.it

Il politicamente corretto colpisce ancora. Stavolta nel mirino finisce Andrea Pucci, annunciato come co-conduttore di Sanremo. Basta l’annuncio e parte l’indignazione: per qualcuno non sarebbe “adatto”, perché etichettato, perché non conforme. Chi si riempie facebook

Codacons interviene sulla presenza di Andrea Pucci a #Sanremo2026: “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare a Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofob x.com