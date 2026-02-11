Carlo Conti non fa giri di parole e dice chiaramente: “Pucci? Lui ha paura”. Il caso Andrea Pucci torna a scuotere il mondo del Festival di Sanremo 2026. Per la prima volta, il conduttore romano ha deciso di parlare pubblicamente, lasciando intendere che dietro le quinte ci sono tensioni e timori. La situazione resta calda e nessuno sa ancora come si evolverà.

Il caso Andrea Pucci continua ad agitare il clima attorno al Festival di Sanremo 2026 e, per la prima volta, Carlo Conti decide di intervenire pubblicamente. Ospite a La Pennicanza su Radio2, il conduttore ha affrontato senza giri di parole la questione, chiarendo la sua posizione e spiegando cosa sia realmente accaduto dietro le quinte. Parole nette, che provano a riportare il dibattito su un piano meno ideologico e più umano. Carlo Conti parla di Andrea Pucci: ecco le sue parole. Conti ha ammesso di non aver immaginato un’ escalation simile: « Non pensavamo di creare un affare di Stato », ha dichiarato ai microfoni di Radio2. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Carlo Conti non ci gira intorno: «Pucci? Lui ha paura», ecco le parole dirette e chiare del conduttore

Approfondimenti su Carlo Conti Pucci

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti commenta per la prima volta la decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carlo Conti Pucci

Argomenti discussi: Carlo Conti: Questo sarà il mio ultimo Sanremo. Il prossimo direttore artistico? Ci vuole qualcuno con esperienza; Carlo Conti: Devo tutto a mia mamma. Non ho mai potuto dire la parola babbo. Ora le mio priorità sono Francesca e Matteo; Carlo Conti, la rivelazione e il primo no a Sanremo: Ho rifiutato il Festival; Sanremo, Pieraccioni scherza su Carlo Conti: Manca solo Spongebob. VIDEO.

Carlo Conti parla di Andrea Pucci con Fiorello: Ci si può scherzare però mi dispiace per lui, sia professionalmente che umanamente. Non pensavamo di creare un affare di ...Il conduttore di Sanremo commenta con Fiorello il caso Pucci: La sua è stata una scelta autonoma dopo le critiche ricevute ... ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti: «Pucci? Non entro nel merito. Dopo Sanremo niente pensione, ma voglio rallentare. Il potere non mi interessa»Carlo Conti è pronto per un nuovo Festival di Sanremo, pronto per mettersi sulla terrazza dell'albergo e prendere il suo amato sole. Un Festival iniziato con la polemica Andrea ... ilmattino.it

NanoTV. . #Sanremo - Nino Frassica al posto di Andrea Pucci. Carlo Conti avrebbe scelto l'attore Nino Frassica per la co-conduzione della terza serata della kermesse canora Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

Nuovo annuncio di #CarloConti: ecco chi arriva sul palco dell' #Ariston come co-conduttrice di #Sanremo di Francesco Fredella x.com