Carlo Conti ha annunciato ufficialmente Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato su Instagram, lasciando sorpresa il pubblico e le voci su Lillo, che circolavano da qualche giorno, sono state smentite. Conti ha scelto di svelare i nomi dei protagonisti delle due serate, senza altre anticipazioni.

Il nome di Lillo circolava già da qualche giorno, ma Carlo Conti ha sorpreso tutti con un annuncio su Instagram dove ha svelato i nomi dei co-conduttori di due delle serate del Festival di Sanremo 2026. Saranno i comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci ad affiancarlo rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio sul palco dell’Ariston. L’annuncio di Carlo Conti: Lillo Petrolo e Andrea Pucci a Sanremo 2026. L’edizione 2026 del Festival di Sanremo si preannuncia già piena di sorprese: una delle ultime svelate da Carlo Conti riguarda i suoi co-conduttori. Sul suo profilo Instagram ha svelato i nomi dei due artisti che lo affiancheranno nelle serate di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio: si tratta di Lillo Petrolo e Andrea Pucci. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Andrea Pucci come co-conduttore

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente chi saranno i nuovi co-conduttori di Sanremo 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani; Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e i Big da Mattarella al Quirinale il 13 febbraio; Sanremo 2026: svelati i duetti e le cover. Carlo Conti promette una serata di contaminazioni straordinarie; Sanremo, Carlo Conti verso l’addio: Il mio successore? Non manca il talento, ma serve il know how.

Sanremo 2026, arrivano Lillo e Andrea Pucci. Bufera, Carlo Conti costretto a prendere provvedimentiCarlo Conti annuncia su Instagram Lillo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 ma qualcuno storce il naso ... corrieredellosport.it

Sanremo 2026: Carlo Conti sorprende ancora, i nuovi co-conduttori annunciati sui socialCarlo Conti annuncia Lillo Petrolo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026: ecco quando saliranno sul palco dell'Ariston. donnaglamour.it

“Bene, bene, bene !!! LILLO Mercoledì 25 e ANDREA PUCCI Giovedì 26 !!! E non finisce qui… La prox settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026” Dal profilo social di “Carlo Conti” facebook

Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente! x.com