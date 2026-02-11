Caritas e disagio mentale, crescono i disturbi depressivi

Negli ultimi mesi, i volontari della Caritas hanno notato un aumento preoccupante dei casi di depressione tra le persone che assistono. I disturbi depressivi sono cresciuti del 154 per cento, segno di una crisi che coinvolge sempre più individui in difficoltà. La povertà si lega a problemi di salute mentale, creando un circolo difficile da spezzare.

