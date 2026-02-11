Caritas e disagio mentale crescono i disturbi depressivi
Negli ultimi mesi, i volontari della Caritas hanno notato un aumento preoccupante dei casi di depressione tra le persone che assistono. I disturbi depressivi sono cresciuti del 154 per cento, segno di una crisi che coinvolge sempre più individui in difficoltà. La povertà si lega a problemi di salute mentale, creando un circolo difficile da spezzare.
Le festività, con il loro clima di convivialità e abbondanza, spesso rappresentano una sfida per chi affronta un disturbo del comportamento alimentare.
La Caritas diocesana ha deciso di rafforzare il suo servizio di supporto psicologico.
Povertà e salute mentale: Caritas, disagio in crescita tra giovani, donne, migranti. Tra il 18,6% e il 28,5% degli italiani ha sperimentato un disturbo mentaleIl disagio mentale in Italia cresce in modo significativo e colpisce soprattutto giovani, donne, persone migranti. Ma anche persone senza dimora, vittime di violenza e tratta, famiglie con figli segui ... agensir.it
Povertà e salute mentale, Caritas: «Circolo vizioso» che colpisce giovani, donne e migrantiI dati nel nuovo rapporto, che evidenzia un aumento della sofferenza psichiatrica e uno stretto legame con le difficoltà economiche. Aumentano i suicidi giovanili. Ancora bassa la spesa sanitaria ... romasette.it
Disuguaglianze e mancanza di mezzi economici hanno un forte ruolo nella determinazione del disagio psichico (e viceversa). A raccontarlo è un volume redatto da Caritas Italiana insieme alla Conferenza permanente per la salute mentale nel mondo Franc - facebook.com facebook
