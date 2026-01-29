Allarme disagio psicologico La Caritas scende in campo

La Caritas diocesana ha deciso di rafforzare il suo servizio di supporto psicologico. Da oggi, uno sportello è aperto a tutta la cittadinanza, non solo per i più giovani, ma anche per le persone di tutte le età. L’obiettivo è rispondere all’aumento di richieste di aiuto e offrire un punto di ascolto a chi si sente in difficoltà. Il servizio si espande anche sul territorio, cercando di arrivare a più cittadini possibili.

Uno sportello psicologico che si apre a tutta la cittadinanza: la Caritas Diocesana raddoppia il servizio e si allarga sia a livello di età che di territorio. "Di fronte a una domanda di supporto psicologico sempre più forte e diffusa - spiega la Caritas Diocesana di Urbino -Urbania-Sant’Angelo in Vado, diretta da Luigi Fedrighelli – è stata presa la decisione di potenziare il nostro Sportello di ascolto psicologico. Nato qualche mese fa per rispondere alle esigenze della fascia giovanile (18-30 anni), il servizio diventa una risorsa aperta a tutto il territorio e senza limiti di età, per offrire un sostegno concreto a chiunque stia attraversando un momento di difficoltà emotiva o personale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme disagio psicologico. La Caritas scende in campo Approfondimenti su Caritas Diocesana “Non è un passatempo, è un campanello d’allarme. Vuol dire che c’è disagio psicologico”: un dodicenne su 3 sta sui videogiochi online 5 ore di fila. Lo psichiatra avverte sui rischi Disagio psicologico degli adolescenti toscani in forte aumento Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Caritas Diocesana Argomenti discussi: Allarme disagio psicologico. La Caritas scende in campo; Guerra e diritti violati, allarme salute mentale: un Patto per i bambini; Save the Children: Non c'è spazio per essere bambini, l'allarme sui traumi invisibili che devastano i minori migranti in viaggio verso l'Europa; Disagio giovanile: La violenza come segnale d’allarme. Allarme disagio psicologico. La Caritas scende in campoPotenziato lo sportello. Il servizio diventa una risorsa aperta a tutto il territorio e senza limiti di età. Possibilità di colloqui anche online. ilrestodelcarlino.it Il disagio psicologico non è un’emergenza individualeDalle cronache di inizio anno a un welfare della presenza che attraversi tutte le età e i contesti sociali ... msn.com ACI BONACCORSI ALLARME SICUREZZA STRADALE E DISAGIO SOCIALE: MILLE AUTO SENZA ASSICURAZIONE IN UNA SETTIMANA. (redazione) I dati emersi dal sistema di videosorveglianza e dai varchi elettronici posti agli ingressi di Aci Bonaccorsi f - facebook.com facebook Cresce il disagio tra i giovani, l’allarme dei medici: “Età dei pazienti sempre più bassa” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.