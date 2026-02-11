Axa Italia con ‘Protezione su misura’ più supporto ai caregiver familiari

Axa Italia ha aggiornato il suo prodotto ‘Protezione su misura’ per offrire più supporto ai caregiver familiari. La compagnia assicura ora servizi più mirati e pratici, pensati per aiutare chi si prende cura dei propri cari. L’obiettivo è dare maggiore serenità a tutte le famiglie che hanno bisogno di assistenza.

Axa Italia prosegue la sua spinta innovativa in ambito salute con il restyling di ' Protezione su misura ', un'offerta che prevede servizi specifici per garantire maggiore serenità e assistenza ai caregiver familiari. Offrirà un sostegno economico concreto, sotto forma di capitale, rendita vitalizia o indennità giornaliere, per fronteggiare eventi più o meno gravi legati a un infortunio o a una malattia che possono intaccare il tenore di vita. "Con 'Protezione su misura' offriamo risposte semplici e concrete e servizi differenziati, cuciti sugli specifici bisogni e diverse capacità di spesa, in un logica di inclusione", spiega Cristiano Gianni, Chief health officer di Axa Italia.

