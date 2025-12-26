Il giorno dopo Natale ha un sapore tutto suo. Le luci sono ancora accese, la tavola forse non è stata ancora del tutto sparecchiata e l’aria è più lenta, rilassata, quasi sospesa. È Santo Stefano, una giornata che per molti significa famiglia, riposo, passeggiate e messaggi che arrivano un po’ più tardi del solito, ma con lo stesso calore. È anche il momento perfetto per mandare un pensiero gentile a chi non si è riusciti a sentire il giorno prima, per fare un augurio semplice ma sincero, o per celebrare chi oggi festeggia il proprio onomastico. Se sei a corto di idee o vuoi evitare il solito “auguri e basta”, qui trovi 50 frasi di auguri di Buon Santo Stefano, adatte a WhatsApp, messaggi, social o bigliettini last minute. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Auguri di Buon Santo Stefano, ecco 50 frasi da inviare oggi ad amici e parenti

Leggi anche: Auguri di Buon Natale 2025! Ecco una serie di frasi e auguri da inviare il 25 dicembre a parenti e amici

Leggi anche: Auguri di Natale 2025: frasi e citazioni da inviare ad amici e parenti per le feste

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Auguri di Buon Santo Stefano 2025, le frasi più belle per augurare buon onomastico e buone feste; Buon Santo Stefano! Immagini e frasi per Auguri e Buongiorno; La Redazione di Ravennanotizie vi augura Buon Natale e Buon Santo Stefano, ci rivediamo il 27 dicembre; Buon Natale e Buon Santo Stefano a tutti voi!.

Auguri di Buon Santo Stefano 2025, le frasi più belle per augurare buon onomastico e buone feste - Il 26 dicembre si festeggia Santo Stefano, il primo martire cristiano. fanpage.it