Alle Farmacie Comunali di Montevarchi screening gratuito per l’Epatite C
Arezzo, 02 dicembre 2025 – A Montevarchi riparte la campagna di screening gratuito per l’Epatite C e nei giorni scorsi il Sindaco Silvia Chiassai Martini e il Vicesindaco Cristina Bucciarelli hanno scelto di sottoporsi personalmente al test presso la Farmacia Comunale 1. L’esame, eseguito dalla Direttrice della farmacia Claudia Bernini, ha voluto rappresentare un gesto simbolico di vicinanza alla cittadinanza ed un invito concreto a partecipare ad un’iniziativa di prevenzione considerata oggi più che mai fondamentale. La farmacia di Montevarchi aderisce infatti alla campagna regionale promossa da Regione Toscana e ISPRO, che punta ad individuare precocemente eventuali infezioni da HCV attraverso un semplice test gratuito, rapido e non invasivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
