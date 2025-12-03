' Cyberbullismo e pedopornografia | segnali di allerta e come intervenire' | incontro gratuito e aperto alla cittadinanza
Nell’ambito dell’iniziativa Prevenzione sul disagio giovanile – 'Educare: la bellezza delle relazioni', promossa dal Progetto Fair Play del Gruppo Paim in collaborazione con la Società della Salute, il Comune di Pisa, il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Pisa e numerose realtà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Questa settimana! Venerdì 5 dicembre alle ore 16:00 ti aspettiamo al workshop: "Proteggi i tuoi figli online – Cyberbullismo e Pedopornografia" con il Dott. Luca Cadonici, Consulente Informatico Forense. ApertaMente - Centro per le Famiglie – Pisa (Via C