Cardinali e politici finiscono nella me*** Garlasco l’ultima bomba da Giletti

Durante la trasmissione di Massimo Giletti su Rai 3, si è parlato di nuovo del delitto di Garlasco. Il conduttore ha accusato alcuni cardinali e politici di essere coinvolti in situazioni poco chiare, usando parole dure e senza mezzi termini. La puntata ha acceso ancora di più i riflettori su una vicenda che da anni tiene banco nel dibattito pubblico.

Nel corso della trasmissione "Lo Stato delle Cose", il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, si è tornati a parlare del delitto di Garlasco. Ospite in studio è stato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, che ha rilanciato una sua teoria alternativa sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo l'avvocato, la giovane 26enne sarebbe stata uccisa da un sicario, incaricato da una non meglio precisata organizzazione criminale. Una pista che si discosta radicalmente dalle ricostruzioni giudiziarie consolidate negli anni. «È stato un sicario. Il motivo? Magari questa qui stava scoprendo l'arcano, mandava nella mer*a tutti, cardinali, politici», ha dichiarato Lovati durante la trasmissione.

