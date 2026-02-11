Carcere di Bellizzi detenuta tenta di togliersi la vita | l' intervento salvifico degli agenti

Gli agenti della Polizia Penitenziaria sono intervenuti tempestivamente ieri nel reparto femminile del carcere di Avellino, salvando una donna che aveva tentato di togliersi la vita due volte in poche ore. La detenuta, in stato di crisi, ha rischiato di perdere la vita prima che gli agenti riuscissero a fermarla.

Provvidenziale intervento della Polizia Penitenziaria nella giornata di ieri presso il reparto femminile della casa circondariale di Avellino, dove una donna detenuta ha tentato il suicidio per ben due volte.Secondo quanto si apprende, la detenuta avrebbe cercato di togliersi la vita utilizzando.

