Food | Finzi AstraRicerche ‘9 italiani su 10 consumano il minestrone in inverno vince il surgelato’

La maggior parte degli italiani mangia il minestrone, secondo una ricerca di AstraRicerche. Il 90% delle persone intervistate ha ammesso di consumarlo regolarmente o almeno di tanto in tanto. In inverno, il minestrone surgelato resta il preferito, mentre in altre stagioni si tende a sceglierlo meno frequentemente. La ricerca mostra come questo piatto tradizionale continui a essere presente sulle tavole degli italiani, anche con le varianti confezionate.

“Secondo la ricerca che abbiamo condotto, il 90% degli italiani consuma il minestrone spesso o a volte. Il minestrone surgelato viene preferito rispetto al fresco in inverno, anche perché gli italiani gli riconoscono vantaggi molto rilevanti, in primis la comodità, ma anche il valore antispreco. Gli italiani vogliono aumentare il consumo di verdure da qui ai prossimi anni, e il minestrone è una delle strade migliori per farlo, e sono anche molto esigenti: cercano un minestrone che abbia un buon sapore e un buon mix di verdure differenti, possibilmente italiane”. Così Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche, presentando in conferenza stampa a Milano i risultati della survey condotta per Findus in occasione del 60esimo anniversario del Minestrone Findus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

È stato ritirato dai supermercati un lotto di minestrone surgelato a marchio Selex, a causa della presenza di sostanze tossiche.

