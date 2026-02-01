Comfort food sì ma intelligente | come scaldarsi senza appesantirsi

In Italia si cerca di combinare il piacere di riscaldarsi con scelte alimentari più leggere. Zuppe, legumi e cereali integrali sono diventati i protagonisti di questo inverno, offrendo calore e sazietà senza appesantire. Molti italiani preferiscono ora piatti che diano conforto senza rinunciare alla salute. È una tendenza che cambia il modo di pensare al cibo durante le giornate fredde.

Zuppe, legumi e cereali integrali aiutano a produrre calore e sazietà senza eccessi: ecco come scegliere il comfort food giusto in inverno.

