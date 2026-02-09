Vomero denunciati titolari di parcheggi | auto su strisce blu per indurre cittadini a parcheggiare nei garage

Due titolari di parcheggi al Vomero sono stati denunciati dopo aver messo in atto un trucco per far aumentare i propri guadagni. Gli investigatori hanno scoperto che le auto lasciate sulle strisce blu venivano spostate o lasciate in modo da sembrare occupate, inducendo così i cittadini a usare i loro garage privati. La truffa aveva portato a un aumento artificiale delle entrate per i titolari, che ora rischiano di perdere tutto.

I fatti riguardano due titolari di parcheggi al Vomero che, con il trucco utilizzato, vedevano aumentare i loro profitti. Grazie ad una serie di espedienti i titolari di due parcheggi al Vomero vedevano aumentare i loro profitti: per questo sono stati denunciati per illecita concorrenza con minaccia e violenza. Ad intervenire, a Napoli, carabinieri e polizia locale. I fatti riguardano due garage situati in via Gino Doria e via Paisiello. Il trucco utilizzato consiste nel portare le auto con abbonamento mensile all'esterno e parcheggiarle, prive di ticket, sugli stalli blu, in modo da saturare i più convenienti spazi di sosta su strada e indurre i cittadini in cerca di un posto a parcheggiare all'interno dei loro garage. 🔗 Leggi su 2anews.it

Due titolari di garage al Vomero sono finiti sotto inchiesta dopo aver spostato le auto degli abbonati su strisce blu e stalli per disabili senza permesso.

Gli stalli blu di Vomero sono stati occupati da persone che dirottavano gli automobilisti verso i parcheggi privati a pagamento.

