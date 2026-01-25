Gelo tra Salvini e Vannacci l’avvertimento del leader del Carroccio | C’è chi pensa solo alla poltrona Chi esce dalla Lega finisce nel nulla

Durante la tre giorni della Lega in Abruzzo, Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza della coesione interna, avvertendo che chi lascia il partito rischia di perdere il proprio ruolo politico. Il leader del Carroccio ha commentato le recenti tensioni tra Salvini e Vannacci, evidenziando la necessità di concentrare gli sforzi su obiettivi condivisi e di evitare divisioni che potrebbero compromettere il cammino del movimento.

La tre giorni della Lega in Abruzzo si chiude con un intervento senza giri di parole del segretario Matteo Salvini, davanti a oltre mille partecipanti accorsi per ascoltare il discorso conclusivo. Tra il pubblico, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non c'è nessun nome pronunciato, ma il riferimento a Roberto Vannacci, vicesegretario ed eurodeputato leghista sul punto di annunciare la fondazione di un nuovo partito ultrasovranista, è evidente. Salvini non lascia spazio a dubbi: «C'è chi pensa solo alla poltrona. Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla.

Salvini mette alla porta Vannacci: «C'è chi pensa solo alla poltrona. Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla»Il segretario della Lega, Salvini, ha commentato con fermezza le recenti divergenze con il generale Vannacci, invitandolo a lasciare il partito.

Salvini avverte i dissidenti: "Chi esce dalla Lega finisce nel nulla"Matteo Salvini ha rivolto un messaggio ai membri dissidenti della Lega durante la conclusione della manifestazione a Rivisondoli, in Abruzzo.

