canzonissima patty pravo e rocco hunt verso il cast

Milly Carlucci sta preparando una nuova edizione di Canzonissima, a 50 anni dall’ultima volta. La conduttrice sta già pensando ai nomi per il cast e tra le ipotesi ci sono Patty Pravo e Rocco Hunt. La showgirl sta lavorando per riportare il grande varietà in tv e i primi nomi fanno già discutere.

Milly Carlucci sta lavorando ad una nuova edizione di Canzonissima dopo 50 anni e sta già pensando alla formazione del cast Canzonissima è uno dei programmi Rai che hanno fatto la storia della tv. Ha avuto la conduzione di Raffaella Carrà, Dario Fo, Corrado, Pippo Baudo e adesso invece sarà il turno di Milly Carlucci. Dopo 51 anni lo show è pronto a tornare in tv ella conduttrice questo difficilissimo compito perché le vecchie generazioni Canzonissima rappresenta la storia e quindi importante sarà rinnovarlo senza però stravolgerlo. Canzonissima è andato in onda dal 1958 al 1975. E’ un varietà dove ci sono spettacoli di comici, soubrette, sketch e balletti e a ciò si aggiunge quella che è la vera essenza del programma: una gara di canzoni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

