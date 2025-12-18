Lutto per Rocco Hunt è morto il nonno paterno Rocco | Speravo che questo giorno non arrivasse mai

Il mondo di Rocco Hunt si ferma nel dolore per la perdita del nonno paterno, Rocco Pagliarulo, scomparso a 76 anni. Un vuoto incolmabile per il cantante, che esprime il suo dispiacere con grande commozione, sperando che questo momento non arrivasse mai. La famiglia e i fan condividono il cordoglio per una perdita così profonda.

Rocco Hunt dice addio a suo nonno paterno Rocco Pagliarulo, scomparso a 76 anni a causa di una malattia. Il ricordo sui social: "Hai lottato fino alla fine e il tuo ricordo resterà scolpito nel cuore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

