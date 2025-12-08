Canzi in conferenza | Cresciuti in Champions ma non è vero che in Serie A siamo rilassati Qualificazione tra le prime 4? Puntiamo sempre in alto

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha affrontato in conferenza stampa le sfide della squadra in vista della partita di Women’s Champions League contro lo St. Ha sottolineato che, nonostante le esperienze in Champions, la squadra non si sente rilassata in Serie A e punta sempre a qualificarsi tra le prime quattro.

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Women’s Champions League col St. Pölten. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Women’s Champions League col St. Pölten. Le sue dichiarazioni. INSIDIE E POSSIBILI ERRORI – «Tante insidie, è una partita di Champions contro una squadra che ha meritato la qualificazione. Al di là del poco che ha raccolto è una squadra che sicuramente merita di essere in questo campionato e probabilmente ha raccolto meno di quello che ha seminato. Affrontiamo una partita complicata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com