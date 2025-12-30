Conto alla rovescia per l' inizio dei saldi ma i negozianti in Abruzzo denunciano un calo delle vendite durante le festività
In vista dei saldi, che inizieranno il 3 gennaio in Abruzzo, i negozianti segnalano una diminuzione delle vendite durante le festività natalizie. Questa situazione riflette un trend in cui il periodo festivo non ha portato i risultati attesi, sollevando preoccupazioni tra gli operatori commerciali della regione.
È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio dei saldi, previsto dal 3 gennaio in Abruzzo mentre i negozianti denunciano un calo delle vendite durante le festività natalizie. È il quadro che traccia la Confesercenti abruzzese in un primo bilancio dell’andamento delle vendite di fine anno, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
