Lavori perenni a Torrione Alto lettera dei commercianti al Comune | Disagi per clienti e drastico calo delle vendite

Monta la protesta dei commercianti di Torrione Alto per i lavori che, ormai da settimane, stanno creando enormi disagi alla viabilità e causando un drastico calo delle vendite. Già perché la chiusura di un accesso di via Palestro (all’incrocio con via Granati) obbliga gli automobilisti a deviare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it