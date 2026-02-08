Orrore nel maceratese dozzine di cani incaprettati e decapitati | si indaga su vendette o riti satanici

Orrore nel maceratese, dozzine di cani decapitati e incaprettati sono stati trovati in una zona tra Loreto e Porto Recanati. I corpi dei pastori maremmani sono stati abbandonati in una scarpata, alcuni decapitati, altri incaprettati, in un gesto che ha sconvolto la comunità locale. Le autorità ora indagano su eventuali vendette o riti satanici dietro questa strage.

