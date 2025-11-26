Un gheppio ferito da un colpo di fucile e l' allarme bracconaggio | Un reato e un gesto che spezza vite

Enpa Genova lancia, ancora una volta, l'allarme bracconaggio in Liguria. E lo fa raccontando la storia di un gheppio in cura presso il centro recupero animali selvatici di Campomorone. L'animale, recuperato grazie all’intervento di Naturabilia, era stato trovato in condizioni drammatiche perché. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Benvenuto nel nostro Comune ad Alessandro Giudice, vincitore del concorso per operatore esperto cat.B e assegnato all'Ufficio Protocollo. L'immissione di nuove risorse attraverso i concorsi, rafforza il funzionento degli #uffici comunali. Alessandro, trasferitosi - facebook.com Vai su Facebook

Un gheppio ferito da un colpo di fucile e l'allarme bracconaggio: "Un reato, e un gesto che spezza vite" - E lo fa raccontando la storia di un gheppio in cura presso il centro recupero animali selvatici di Campomorone. Scrive genovatoday.it

Incidente di caccia a Terelle: 60enne scambiato per cinghiale ferito con un colpo di fucile. L’appello: «Fate attenzione durante le battute» - Ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, un uomo di 60 anni originario di Casalvieri è ... ilmessaggero.it scrive

Spara al cinghiale ma uccide l’amico per errore/ Foggia, incidente di caccia choc: colpo di fucile al petto - Spara al cinghiale ma uccide l'amico per errore durante battuta di caccia: incidente choc a Foggia, cacciatore accusato di omicidio colposo Ennesimo incidente di caccia, questa volta nelle campagne di ... Riporta ilsussidiario.net