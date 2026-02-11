Canadaspari a scuola | ucciso aggressore

Una sparatoria si è verificata questa mattina alla scuola media di Tumbler Ridge, in British Columbia. La polizia ha confermato che l’aggressore è stato ucciso sul posto. Non ci sono altri feriti, ma l’episodio ha scosso studenti e genitori. La scuola è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno indagando sulle motivazioni dell’attacco.

