La Spezia ucciso a scuola dal compagno L’aggressore | L’ho acccoltellato per la foto con la ragazza

A La Spezia, Zouhair Atif di 19 anni ha confessato di aver ucciso a coltellate il coetaneo Abanoud Youssef, di 18 anni, durante un'aggressione avvenuta ieri all'istituto Einaudi-Chiodo. L'episodio ha avuto luogo in un contesto scolastico, motivato, secondo l'aggressore, da una controversia legata a una foto con una ragazza. La vicenda è ora al centro dell'attenzione delle autorità e delle indagini.

LA SPEZIA – Zouhair Atif, 19enne accusato di avere ucciso a coltellate Abanoud Youssef, 18 anni, coetaneo e compagno di scuola ieri, 16 gennaio 2026, all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, ha ammesso il gesto nel corso dell'interrogatorio davanti al magistrato. Un interrogatorio fiume al termine del quale il diciannovenne è stato arrestato mentre sono ancora in corso le valutazioni legate alla contestazione della premeditazione: il giovane ha colpito il rivale con un coltello che si era portato da casa. Da quanto è emerso l'episodio è avvenuto al culmine di una lite per una serie di dissapori che si trascinavano da tempo per gelosia nei confronti di una ragazza, coetanea e compagna di scuola.

