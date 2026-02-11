Canada | Sparatoria in una scuola dieci morti e ventisette feriti Lutto nazionale e indagini in Columbia Britannica

Una sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, in Columbia Britannica, ha provocato la morte di dieci persone e il ferimento di altre ventisette. La polizia sta indagando sul movente, mentre il paese piange le vittime e si prepara a un lutto nazionale. La comunità è sotto shock, e le autorità hanno rafforzato i controlli nelle scuole.

Canada, strage in una scuola: dieci morti e ventisette feriti in Columbia Britannica. Una sparatoria in una scuola secondaria a Tumbler Ridge, in Columbia Britannica, Canada, ha causato la morte di dieci persone e il ferimento di ventisette. Il sospettato si è tolto la vita dopo aver aperto il fuoco, gettando una comunità nella disperazione e sollevando interrogativi sulla sicurezza delle scuole e sulla crescente ondata di violenza armata. L’evento, avvenuto l’11 febbraio 2026, ha immediatamente scosso il paese e riaperto il dibattito sulla necessità di misure più stringenti per il controllo delle armi.🔗 Leggi su Ameve.eu

