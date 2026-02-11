Questa mattina a Tumbler Ridge, in British Columbia, si è scatenata una sparatoria in una scuola. Almeno 10 persone sono morte e 27 sono rimaste ferite. La polizia sta ancora indagando e non si conoscono ancora le motivazioni dell’attacco. La comunità locale si trova sotto shock dopo l’accaduto.

Ottawa, 11 feb.(Adnkronosafp) - Almeno dieci morti e 27 feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, remota cittadina montana della British Columbia, nel Canada occidentale. Sette delle vittime sono state colpite all'interno di una scuola secondaria, mentre altre due sono state trovate senza vita in un'abitazione collegata all'incidente, secondo quanto riferito dalla Royal Canadian Mounted Police (Rcmp). Tra i feriti, due sono in gravi condizioni. La persona ritenuta responsabile - che secondo una prima valutazione delle autorità sarebbe "una donna in abito con capelli marroni" - è stata trovata morta all'interno della scuola con quella che appare una ferita autoinflitta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Canada: sparatoria in scuola British Columbia, almeno 10 morti e 27 feriti

Approfondimenti su Tumbler Ridge

