Una sparatoria ha scosso il piccolo liceo di Tumbler Ridge, in Columbia Britannica. Otto persone sono state uccise in classe, altre due sono state trovate morte in una casa vicina. La polizia sta ancora cercando di capire cosa sia successo e quante persone siano rimaste ferite. La comunità è sotto shock, mentre le forze dell’ordine lavorano per fare luce sull’accaduto.

- Articolo in aggiornamento - Terrore in Canada. In una scuola di Tumbler Ridge, piccola cittadinina della Columbia britannica, otto persone sono state uccise in una sparatoria, mentre altre due sono state trovate morte in una casa vicina. Le autorità ritengono che sia un episodio collegato. Secondo quanto riferito dalla polizia, nella scuola sono state trovate morte 7 persone, compresa la persona sospettata che pare si sia tolta la vita, mentre un'ottava persona è deceduta durante il trasporto in ospedale; altri 2 corpi sono stati rinvenuti in una casa vicina. La Royal Canadian Mounted Police ha aggiunto che più di 25 persone sono rimaste ferite, fra cui 2 che sono state trasportate in elicottero all'ospedale con ferite molto gravi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Canada, sparatoria in un liceo: 10 morti e 27 feriti

Approfondimenti su Tumbler Ridge

Una sparatoria ha insanguinato Tumbler Ridge, una piccola cittadina della Columbia Britannica.

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola in Canada.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Canada, sparatoria in un liceo a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti. Il killer trovato senza vita

Ultime notizie su Tumbler Ridge

Argomenti discussi: Canada, sparatoria in un liceo: almeno 10 morti e 27 feriti; Canada, dieci morti dopo una sparatoria; Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti. Il killer si sarebbe tolto la vita; Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti.

Canada, sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti. Il premier: «Siamo devastati». Killer trovato morto era «un transgender»E' salito a 10 morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. ilgazzettino.it

Canada, sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti. Il premier: «Siamo devastati». Killer trovato mortoE' salito a 10 morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. leggo.it

E' di nove morti e 27 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria. #ANSA - facebook.com facebook

9 persone sono state uccise in una sparatoria in una scuola in Canada x.com