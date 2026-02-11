Un’esplosione di violenza scuote il Canada. In un liceo di Tumbler Ridge, nove persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite, due gravemente. La polizia sta ancora cercando di capire cosa sia successo e chi sia il responsabile. La comunità è sotto shock, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sui motivi di questa strage improvvisa.

Strage in un liceo a Tumbler Ridge, in Canada, dove si è verificata una sparatoria in cui sono morte nove persone e ne sono rimaste ferite 27, di cui due in gravi condizioni. I fatti si sono verificati alla Tumbler Ridge Secondary School, un istituto che comprende scuole medie e superiori frequentato da quasi 200 studenti. Gli investigatori sospettano che la responsabile sia una donna che si è tolta la vita prima dell’arrivo della polizia. Il movente non è ancora chiaro e gli agenti stanno indagando sui suoi legami con le vittime. David Eby, governatore della British Columbia, la provincia in cui si trova la cittadina, ha parlato di una « tragedia inimmaginabile ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cosa sappiamo della sparatoria in un liceo in Canada

Approfondimenti su Tumbler Ridge

Una sparatoria ha scosso il piccolo liceo di Tumbler Ridge, in Columbia Britannica.

Una sparatoria in un liceo canadese ha provocato dieci vittime e 27 feriti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tumbler Ridge

Argomenti discussi: Cosa sappiamo dell’uomo ucciso a Milano da un poliziotto; Cacciatori uccisi a Messina, c'è un indagato. Sequestrate alcune armi; Rapina una guardia giurata della pistola, la polizia risponde e lo ferisce: è in gravi condizioni; Sassari, spari nella rivendita d’auto: Sono stato aggredito – la difesa di Giovanni Maninchedda dal carcere.

Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di MilanoLa vittima è un 28enne marocchino. Aveva con sé una pistola, risultata caricata a salve. La pattuglia era impegnata in alcuni controlli antidroga. Il punto sulle indagini ... today.it

Sparatoria a Milano, nel 2016 Adberrahim Mansouri aggredì un carabiniere. Gli interrogatori, la bodycam e il colpo da 30 metri: cosa sappiamoIl quartiere Rogoredo di Milano torna a essere teatro di sangue e interrogativi. Un controllo anti-spaccio si è trasformato in tragedia quando ... msn.com

Si chiamano Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo i due uomini fermati dopo l'incredibile assalto a un portavalori avvenuto ieri sulla statale 613 Brindisi-Lecce Cosa sappiamo: - facebook.com facebook

L’allarme al 118, le lesioni, le bugie della madre. Cosa sappiamo della bimba morta a Bordighera x.com