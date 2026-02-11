Cosa sappiamo della sparatoria in un liceo in Canada
Un’esplosione di violenza scuote il Canada. In un liceo di Tumbler Ridge, nove persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite, due gravemente. La polizia sta ancora cercando di capire cosa sia successo e chi sia il responsabile. La comunità è sotto shock, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sui motivi di questa strage improvvisa.
Strage in un liceo a Tumbler Ridge, in Canada, dove si è verificata una sparatoria in cui sono morte nove persone e ne sono rimaste ferite 27, di cui due in gravi condizioni. I fatti si sono verificati alla Tumbler Ridge Secondary School, un istituto che comprende scuole medie e superiori frequentato da quasi 200 studenti. Gli investigatori sospettano che la responsabile sia una donna che si è tolta la vita prima dell’arrivo della polizia. Il movente non è ancora chiaro e gli agenti stanno indagando sui suoi legami con le vittime. David Eby, governatore della British Columbia, la provincia in cui si trova la cittadina, ha parlato di una « tragedia inimmaginabile ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
