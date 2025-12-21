Pretoria, 21 dic. (Adnkronos) - È in corso una caccia all'uomo dopo che una sparatoria in una taverna in Sudafrica ha causato la morte di nove persone e il ferimento di altre dieci. La polizia ha dichiarato che sette uomini e due donne sono stati uccisi a Bekkersdal, vicino a Johannesburg, dopo che circa 12 uomini armati non identificati sono arrivati??a bordo di due veicoli e hanno aperto il fuoco contro i clienti. La sparatoria è avvenuta intorno all'1 ora locale di oggi e gli autori "hanno continuato a sparare a caso mentre le persone fuggivano dalla scena", ha aggiunto la polizia. Il Sudafrica ha uno dei tassi di omicidi più alti al mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sudafrica: sparatoria in una taverna, 9 morti e 10 feriti

Leggi anche: Sudafrica, sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti

Leggi anche: Sparatoria in Sudafrica,almeno 10 morti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sparano sui clienti di un bar vicino Johannesburg: 9 morti e 10 feriti; Sudafrica, sparatoria vicino a Johannesburg: 9 morti e diversi feriti; Sudafrica, attacco armato vicino Johannesburg: 9 morti; Sudafrica, commando fa strage in un locale e in strada a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti.

Sudafrica, sparatoria vicino a Johannesburg: 9 morti e diversi feriti - "Alcune vittime sono state uccise a caso per strada da uomini armati non identificati", si legge in una nota ufficiale della polizia Uomini armati non ancora identificati hanno ucci ... tg24.sky.it