Canada | re Carlo ' profondamente scioccato per strage scuola di Tumbler Bridge'

Re Carlo III si è detto profondamente scioccato per la strage avvenuta in una scuola di Tumbler Bridge, in Canada, dove nove persone hanno perso la vita. Il sovrano ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. La notizia ha fatto il giro del mondo, lasciando tutti sgomenti. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco, mentre la comunità locale si stringe intorno alle famiglie colpite.

Londra, 11 feb. (AdnkronosAfp) - Re Carlo III si è detto "profondamente scioccato" per la strage che ha causato nove morti in Canada. "Mia moglie ed io siamo rimasti profondamente scioccati e rattristati nell'apprendere dell'orribile attacco avvenuto alla scuola secondaria di Tumbler Bridge. Non possiamo che esprimere le nostre più sincere condoglianze alle famiglie in lutto per l'inimmaginabile perdita dei loro cari e a quelle che ancora attendono notizie dall'ospedale", ha dichiarato il sovrano britannico, che è anche capo di Stato del Canada.

