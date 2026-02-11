L’Italia si sveglia sconvolta dopo la notizia di una sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, in Canada. Il presidente Mattarella ha commentato la tragedia dicendo che l’Italia è sgomenta di fronte a tanta violenza. La sparatoria ha provocato diverse vittime e molti feriti, senza ancora chiarire i motivi dell’attacco. La notizia ha fatto il giro del paese, che si stringe intorno alle famiglie colpite.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "L'Italia intera ha appreso con sgomento la notizia della sparatoria che ha sconvolto la cittadina di Tumbler Ridge, nella Columbia britannica, causando molte vittime e ancor più numerosi feriti. In questa luttuosa circostanza desidero farle giungere le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica italiana e mio personale. Siamo vicini con sentimenti di partecipe solidarietà al dolore delle famiglie dinanzi a un gesto di così brutale violenza perpetrato in una scuola. Ai feriti auguriamo un pronto e pieno ristabilimento". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla governatrice generale del Canada, Mary May Simon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Canada: Mattarella, 'Italia sgomenta per brutale violenza'**

