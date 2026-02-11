**Canada | Mattarella ' Italia sgomenta per brutale violenza' **

Da iltempo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si sveglia sconvolta dopo la notizia di una sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, in Canada. Il presidente Mattarella ha commentato la tragedia dicendo che l’Italia è sgomenta di fronte a tanta violenza. La sparatoria ha provocato diverse vittime e molti feriti, senza ancora chiarire i motivi dell’attacco. La notizia ha fatto il giro del paese, che si stringe intorno alle famiglie colpite.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "L'Italia intera ha appreso con sgomento la notizia della sparatoria che ha sconvolto la cittadina di Tumbler Ridge, nella Columbia britannica, causando molte vittime e ancor più numerosi feriti. In questa luttuosa circostanza desidero farle giungere le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica italiana e mio personale. Siamo vicini con sentimenti di partecipe solidarietà al dolore delle famiglie dinanzi a un gesto di così brutale violenza perpetrato in una scuola. Ai feriti auguriamo un pronto e pieno ristabilimento". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla governatrice generale del Canada, Mary May Simon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

canada mattarella italia sgomenta per brutale violenza

© Iltempo.it - **Canada: Mattarella, 'Italia sgomenta per brutale violenza'**

Approfondimenti su Tumbler Ridge

Ragazzo accerchiato e accoltellato: violenza brutale a Milano

A Milano un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato in modo brutale.

Violenza brutale a Secondigliano: 42enne aggredita e denudata fuori casa

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Tumbler Ridge

**Canada: Mattarella, 'Italia sgomenta per brutale violenza'**Roma, 11 feb. (Adnkronos) - L'Italia intera ha appreso con sgomento la notizia della sparatoria che ha sconvolto la cittadina di Tumbler Ridge, nella Columbia britannica, causando molte vittime e anc ... iltempo.it

Canada, Mattarella: brutale violenza in scuola, sgomento e solidarietàRoma, 11 feb. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Governatrice Generale del Canada, S.E. Mary May Simon, un messaggio in cui scrive che l’Italia intera ha ... ildenaro.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.