Ragazzo accerchiato e accoltellato | violenza brutale a Milano

A Milano un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato in modo brutale. La scena si è svolta in strada, dove il giovane è stato improvvisamente assalito e ferito. Qualcuno ha chiamato i soccorsi, e pochi minuti dopo un’ambulanza dell’Agenzia regionale emergenza urgenza è arrivata sul posto. Gli operatori hanno soccorso il ragazzo, che ora si trova in ospedale sotto osservazione. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato la violenza.

In tre lo accerchiano all'altezza di via Salasco, in zona Università Bocconi a Milano. Tirano fuori almeno un coltello. E lo colpiscono con la lama sulla testa sull'addome. Una violenza inaudita, che finisce quando il ragazzo si accascia al suolo. Sono circa le 3 e mezza di domenica notte. Quello a terra è un ventitreenne italiano. Lo soccorre, pochi minuti dopo, un equipaggio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, arrivato con l'ambulanza. Il giovane è stato accoltellato in testa e sull'addome. Il personale sanitario lo trasporta di corsa al Policlinico, in codice rosso. Ora è ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

