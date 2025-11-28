Violenza brutale a Secondigliano | 42enne aggredita e denudata fuori casa

Violenza choc a Secondigliano, dove una 42enne ucraina è stata picchiata, denudata e costretta a ingerire una bevanda dai suoi aggressori. La donna è stata soccorsa dal 118 poco dopo l’aggressione, avvenuta tra il pianerottolo e l’interno della sua abitazione. Gli investigatori non escludono un collegamento con le occupazioni abusive negli alloggi popolari, ma restano . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Violenza brutale a Secondigliano: 42enne aggredita e denudata fuori casa

