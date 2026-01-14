Videosorveglianza urbana accordo tra Comune Questura e Carabinieri | accesso alle immagini in tempo reale

Il Comune di Frosinone ha stipulato un accordo con la Questura e i Carabinieri riguardante il sistema di videosorveglianza urbana. La convenzione definisce le modalità di accesso alle immagini in tempo reale e la gestione dei dati personali, garantendo un equilibrio tra sicurezza e tutela della privacy. Questa collaborazione mira a rafforzare la sorveglianza del territorio mantenendo il rispetto delle normative vigenti sulla privacy.

