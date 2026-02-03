Allerta meteo in Campania | forti temporali dalle 12 di mercoledì 4 febbraio per 24 ore

La protezione civile ha emesso un’allerta gialla in tutta la Campania. Da mezzogiorno di mercoledì 4 febbraio e per le successive 24 ore, sono previsti temporali, raffiche di vento e grandinate. Le autorità invitano i cittadini a stare attenti e a limitare gli spostamenti.

Allerta meteo gialla in tutta la Campania dalle 12 di domani mercoledì 4 febbraio fino alle 12 di giovedì 5 febbraio: temporali, raffiche di vento e grandinate.

