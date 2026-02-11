Campania investe in Coppa America e borghi | un’opportunità per il turismo milanese

La Campania punta forte sulla Coppa America del 2027, con Napoli pronta a diventare il centro della vela mondiale. La regione investe sui borghi storici e sull’evento per attirare più turisti e rilanciare il settore. Il governo locale promette di trasformare questa occasione in un motore di sviluppo, sperando di portare benefici anche a Milano, che potrebbe vedere aumentare i flussi di visitatori grazie alle opportunità create dall’evento.

"> Maraio: la Coppa America si trasformerà in un moltiplicatore di sviluppo a cura di Rossella Strianese martedì 10 febbraio 2026 alle 17:23 L’America’s Cup 2027: Napoli come capitale della vela. La Campania si è presentata con entusiasmo alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, inaugurando lo “Spazio Campania” nel Padiglione 11 di Fieramilano Rho. Una vetrina strategica questa, organizzata in collaborazione con Unioncamere, dove si intrecciano le grandi sfide internazionali con il fascino dei piccoli centri, dando vita a un’unica strategia di promozione territoriale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

