Turismo la Campania alla Bit | Coppa America volano del rilancio anche per le aree interne

La regione si presenta alla Bit di Milano con un calendario ricco di eventi e progetti. La Coppa America emerge come volano principale per il rilancio del turismo, anche nelle zone interne. Le istituzioni e i privati lavorano insieme per attrarre visitatori e valorizzare le eccellenze locali. La strategia punta su grandi eventi e sinergie tra enti, come l’accordo con Anci, per rafforzare l’immagine della regione e promuovere i territori meno battuti.

"La Campania cresce con il gioco di squadra. Alla Bit i grandi eventi, la Coppa America, le eccellenze dei Comuni, l'intesa con Anci, le aree interne in linea con le intuizioni del presidente Fico, le filiere produttive, i nuovi turismi, i privati. La Campania è protagonista nel mondo se vince il gioco di squadra". Così Enzo Maraio, assessore regionale al turismo, alla promozione del territorio e alla transizione digitale, all'apertura della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Nello "Spazio Campania", organizzato con Unioncamere, un'area dedicata all'interno del Padiglione 11 di Fieramilano Rho (stand F23–F41, K24–K42), si è creato un luogo di confronto istituzionale, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze regionali.

