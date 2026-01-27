La memoria e il valore della Resistenza | contro ogni revisionismo

La memoria della Resistenza è fondamentale per mantenere vivo il ricordo delle sofferenze e delle lotte contro ogni forma di revisionismo storico. Nel 81° anniversario della liberazione di Auschwitz, è importante riflettere sul valore della memoria storica e sulla necessità di preservarla come testimonianza delle atrocità del passato, affinché simili tragedie non si ripetano.

Nel giorno della Memoria, riflettiamo sul ruolo centrale dell’Armata Rossa e la necessità di preservare la verità storica contro spinte revisioniste Il 27 gennaio di 81 anni fa le truppe dell'Armata Rossa varcavano i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, ponendo fine alle sofferenze che stavano patendo gli internati. In poco meno di tre anni il Nazifascismo aveva commesso un genocidio dalle dimensioni spaventose, travolgendo l'Europa e trascinandola in un regime di barbarie e di guerra. Le forze alleate, tra le quali soprattutto l'Unione Sovietica, avevano impedito che ideologie oppressive e razziste potessero dominare il mondo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il 15 gennaio 2026, Sansepolcro celebra la Giornata della Memoria ricordando la Resistenza civile in Valtiberina.

