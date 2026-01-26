L’indignazione cresce in città per i manifesti affissi dall’ex senatore Carlo Giovanardi, ora referente di Popolo e Libertà. L’ANPI critica duramente il paragone tra la Shoah e la situazione a Gaza, definendolo un gesto ignobile che banalizza tragedie storiche e attuali, utilizzandole a fini propagandistici. La vicenda solleva ancora una volta il dibattito sulla sensibilità e il rispetto nel confronto pubblico su temi così delicati.

Non accenna a placarsi l’indignazione in città per i manifesti fatti affiggere dall’ex senatore e già sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi, attuale referente di Popolo e Libertà. In vista della Giornata della Memoria, che verrà celebrata nel mondo domani, per ricordare la Shoah, Giovanardi aveva lanciato l’accusa che tanti parlassero a sproposito dello sterminio di vite a Gaza e si raccontassero "bugie antisemite". A sostegno della sua invettiva ha messo a confronto nei manifesti, con tanto di grafici, la ’sproporzione’ – a suo dire – tra le vittime dell’Olocausto e quelle della popolazione di Gaza, per poi arrivare alla domanda aperta alla città: ’Genocidio?!’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Memoria, Anpi contro i manifesti: "Shoah e Gaza, paragone ignobile. Tragedie banalizzate per propaganda"

Orazione civile in memoria della ShoahL’11 aprile 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sull’importanza della memoria storica.

Memoria genera Futuro 2026: Roma ricorda la ShoahMemoria genera Futuro 2026 è un’iniziativa a Roma che propone un ricco calendario di oltre 40 eventi, tra concerti, teatro, proiezioni e mostre.

