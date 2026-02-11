Cammina al centro della carreggiata all'alba e viene travolto da un camion | morto un uomo

Questa mattina presto, un uomo è stato investito e ucciso da un camion a San Giuliano Milanese. Secondo le prime testimonianze, stava camminando al centro della strada quando è stato colpito. La polizia sta indagando per capire cosa abbia portato la vittima a trovarsi in quel punto.

Questa mattina, all'alba, un uomo è stato travolto da un camion a San Giuliano Milanese. Pare che stesse camminando al centro della carreggiata. È morto mentre veniva trasferito in ospedale.

