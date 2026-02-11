Camarda | Esordio? Emozione bellissima Inter? Preferisco pensare al presente

Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha parlato con gli studenti dell'Istituto Marcelline. Ha descritto l’emozione del suo esordio in campo come “bellissima” e ha preferito non pensare troppo al futuro, concentrandosi sul presente. Camarda ha risposto alle domande degli alunni spiegando il suo percorso e le sue sensazioni, senza entrare troppo nei dettagli sui progetti a lungo termine.

Francesco Camarda, ospite sul canale YouTube di Panini Sport Italia, ha incontrato alcuni alunni dell’Istituto Marcelline per il progetto “Disegna con i calciatori”. L'attaccante del Lecce in prestito dal Milan ha risposto a tantissime domande: dall'esordio in Serie A, al gol più bello fino alla possibilità di giocare nell'Inter. Ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni dell'attaccante classe 2008: Sull’esordio in Serie A: «È stata un’emozione bellissima, ero piccolo rispetto agli altri giocatori, è stata come una montagna russa ma un’emozione indescrivibile che auguro a tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

