Barbieri nella ’nazionale’ Under 17 Dal Don Bosco al Progetto giovani | Emozione bellissima e inattesa

Valerio Barbieri, centrocampista del Don Bosco Spezia Calcio, è stato convocato nel raduno territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17. Un risultato importante che testimonia il suo talento e impegno, passando dal settore giovanile al livello nazionale. Questa convocazione rappresenta un traguardo significativo per il giovane calciatore e per il suo percorso di crescita sportiva.

Raggiungere il traguardo della convocazione al raduno territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti, categoria Under 17, non è da tutti e proprio per questo Valerio Barbieri, centrocampista centrale del Don Bosco Spezia Calcio, può ritenersi estremamente orgoglioso. A 16 appena compiuti sarà l’unico rappresentante spezzino che l’8 gennaio si allenerà al Centro Sportivo di Montichiari (Brescia) all’interno del Progetto Giovani della Lega Nazionale Dilettanti. Nel corso del raduno Barbieri si confronterà con una selezione dei migliori profili Under 17 provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

