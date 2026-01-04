Milan Primavera Castiello | Un’emozione bellissima Cerco di godermi tutto al massimo

Dopo la vittoria per 2-1 sulla Roma, Alex Castiello del Milan Primavera ha commentato con entusiasmo l’incontro, sottolineando l’emozione vissuta e l’importanza di vivere ogni momento al massimo. Le sue parole riflettono la soddisfazione per il risultato e l’impegno dimostrato in campo, aspetti fondamentali per il percorso della squadra e del giovane talento nel campionato giovanile.

Primavera, Milan-Roma 2-1: Castiello la decide nel finale - I giallorossi di Guidi perdono la prima partita del 2026. ilromanista.eu

Primavera, Mister Renna sorride: “Partita molto combattuta, i ragazzi hanno reagito bene dopo il pari” - Il Milan primavera porta a casa tre punti d'oro per la classifica contro una Roma che ha giocato una bellissima partita. milannews.it

Castiello show con il Milan Primavera: "Grande emozione. Dedico il gol alle vittime di Crans-Montana" x.com

Di Nunzio dopo Milan-Roma 2-1: «Ci rifaremo» Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan Primavera, Alessandro Di Nunzio ha commentato così la prestazione della Roma Primavera: «Sicuramente abbiamo giocato una buona partita, meritavamo molto di - facebook.com facebook

